شاهد.. عملية دهس متعمدة لشابين بمنطقة الجابرية بالكويت

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فوجئ المارة بأحد شوارع منطقة الجابرية بالكويت بدهس مركبة عن عمد لشابين من قبل قائدها، أثناء مرورهما أمام أحد المحلات.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تدوول على مواقع التواصل لحظة دهسهما وسقوطهما على الأرض، ونهوضهما مرة أخرى وهروبهما إلى داخل أحد المحلات، وهما في حالة من الهلع والذعر.
وبيّن المقطع..، الموثق من قبل إحدى كاميرات المراقبة، ملاحقة صاحب المركبة ورفيقه للشابين واقتحامهما للمحل، دون معرفة أسباب الخلاف.
Source akhbaar24.argaam
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