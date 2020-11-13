شاهد.. عملية دهس متعمدة لشابين بمنطقة الجابرية بالكويت

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فوجئ المارة بأحد شوارع منطقة الجابرية بالكويت بدهس مركبة ‏عن عمد لشابين من قبل قائدها، أثناء مرورهما أمام أحد ‏المحلات.‏

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وأظهر مقطع الفيديو الذي تدوول على مواقع التواصل ‏لحظة دهسهما وسقوطهما على الأرض، ونهوضهما مرة أخرى وهروبهما إلى داخل أحد ‏المحلات، وهما في حالة من الهلع والذعر.‏

وبيّن المقطع..، الموثق من قبل إحدى كاميرات المراقبة، ملاحقة ‏صاحب المركبة ورفيقه للشابين واقتحامهما للمحل، دون معرفة أسباب ‏الخلاف.‏

Source akhbaar24.argaam

