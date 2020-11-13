منع ظهور أي ضيف بالبرامج إلا بعد الحصول على عضوية “الإعلام الرياضي”

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أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي، بياناً لإقرار عدد من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية.

وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع واتحاد الإعلام الرياضي، عبر البيان الصادر عنهما اليوم (الخميس)، إلى أنه بدعم من وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف أقرا عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبت في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل.

وأشار البيان الصادر، إلى أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة وكما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق المباشر مع اتحاد الإعلام الرياضي، على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلامياً إلا بعد الحصول على عضوية اتحاد الإعلام الرياضي وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

Source akhbaar24.argaam

