“الموارد البشرية” تطلق البوابة الإلكترونية لتوثيق عقود “العمل المرن” إلكترونياً

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية للعمل المرن بهدف توثيق العقود إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل. وأوضحت أن البوابة توفر حلاً متقدماً لتوثيق عقد العمل بين الشركات والعامل ويرفع نسبة الأمان والمصداقية عن طريق توثيق العقود إلكترونيًا. وشددت على ضرورة توثيق العقد بالبوابة الإلكترونية وعدم قبول أي عقد تم خارجها. Source akhbaar24.argaam





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