القصبي: توجيه ولي العهد بعقد مؤتمر صحفي دوري يمثل نهجاً جديداً للتواصل الفعال بين المسؤول والمواطن

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شدد وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي على أن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له ولزملائه الوزراء بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، يمثل انطلاقة حقيقية لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال بين المسؤول والمواطن.
وبين أن المؤتمر سيكون منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، ويجيب عن التساؤلات التي تشكل هاجسا للرأي العام.
وكان ولي العهد قد أعلن عن تكليفه وزير الاعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمرات صحفية دورية لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة.
Source akhbaar24.argaam
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