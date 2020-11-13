ولي العهد: رغم ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة فإننا حافظنا على الرواتب.. وهدفنا تحسين دخل المواطن

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شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه ومع ألمهم الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، فإنهم نجحوا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات.

وأكد أنه في حال لم يقوموا برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقوا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطروا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد على 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل.

وبين أنهم استمروا بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب كورونا، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل.

وأشار إلى أن كل ذلك يجعلهم يستذكرون أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، والعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.

وأضاف ولي العهد، نعتقد بأن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030، منوها بأن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة، ومؤكداً بأن الهدف التالي هو تحسين دخل المواطن.

Source akhbaar24.argaam

