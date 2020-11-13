«الخطوط السعودية» تبيِّن أسباب اختلاف الأسعار.. وتوجه نصيحة

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أوضحت الخطوط السعودية، أسباب اختلاف أسعار التذاكر، مشيرة إلى ضرورة الحجز المبكر للحصول على تخفيضات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لماذا أسعار التذاكر مبالغ فيها من الرياض لتبوك؟»
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تختلف الأسعار باختلاف الإمكانيات ودرجة الخدمة، عند الحجز المبكر تحصل على أفضل الأسعار»
Source almnatiq
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