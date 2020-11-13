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تداول مغردون على موقع “تويتر” تسجيلات صوتية لصراخ امرأة قالوا إنها معنفة في مدينة خميس مشيط، وطالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.
ودشن مغردون هاشتاق باسم “معنفة خميس مشيط” تصدر قائمة تريند تويتر في المملكة، وتناقلوا من خلاله تسجيلات صراخ المرأة المعنفة والتي سجلها جيرانها.
من جانبه، قال “مركز بلاغات العنف الأسري 1919”: “إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري”.
وأضاف المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: أنه تم “توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة خميس مشيط وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر صراخ “معنفة خميس مشيط” يتصدر تويتر.. وبيان عاجل لـ”العنف الأسري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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