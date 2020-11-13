«التعاون الإسلامي» تعلن تأييدها جميع إجراءات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، مساندتها وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الجمعة، التصعيد الأخير من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت، أمس (الخميس)، 5 طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأيَّد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد أنه «ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

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