«المرور» يضبط 3069 مركبة بسبب توقفها في أماكن ذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، عن ضبط 3069 مركبة مخالفة، ضمن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 3069 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور، من الجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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