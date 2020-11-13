حديث ولي العهد.. الفنان ناصر القصبي يشيد: «مهندس التغيير» الذي يقود التنوير

أكد الفنان ناصر القصبي، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو مهندس التغيير، مشيرًا إلى أنه يخاطب- دائما- الشعب بعبارات التفخيم والتعظيم.

وقال القصبي، عبر حسابه على تويتر: «عراب الرؤية ومهندس التغيير وقائد التنوير.. في خطاباته لا ينادي شعبه إلا بعبارات التقدير والتفخيم كـ:الجبار وهمة طويق والعظيم».

وكان ولي العهد قال في خطاب له أمس الخميس: «لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات في قطاع الترفيه، مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019».

وأشار إلى أن هذا الحصاد الاستثنائي أسهم في رفع معدلات الإنفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية؛ ما نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة، ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية.

وتحركت المملكة في قطاع الترفيه بخطوات واثقة وإيقاع متسارع ينطلق من رؤية واضحة، تستهدف أن تكون السعودية ضمن أكثر 5 دول استقبالًا للسياح بحلول عام 2030، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في الوطن.

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