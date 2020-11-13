بالصور.. طلاب معهد الحرم المكي يتطوعون لمدة 400 ساعة يوميًا

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن طلاب معهد الحرم المكي الشريف يقومون بالعمل التطوعي داخل المسجد الحرام وساحاته لمدة (٤٠٠) ساعة في اليوم.

وأضافت «شؤون الحرمين» في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن (80) طالبًا من طلاب المعهد يشاركون يوميًا في أعمال التطوع، بمعدل (٥) ساعات للفرد، يقوم فيها الطالب بالعمل على خدمة زوار ومعتمري بيت الله الحرام.

وأشارت إلى أنه منذ المراحل الأولى للعودة التدريجية للعمرة والزيارة بالمسجد الحرام، بدأ الطلاب في أعمال تنظيم الدخول والخروج إلى البيت العتيق وساحاته والمصليات والممرات ومرافقه، وذلك مواكبة لرؤية 2030 في الوصول إلى ما يقارب مليون مشارك في مجال الأعمال التطوعية.

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