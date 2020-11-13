حديث ولي العهد.. رئيس الغرف السعودية: المملكة حققت إنجازات مهمة في زمن قياسي

أكد رئيس مجلس الغرف الصناعية السعودية عجلان العجلان، أن حديث ولي العهد الأمير بن سلمان، غني بالمنجزات المهمة التي تحققت في فترة وجيزة.

وقال العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اشتمل حديث سيدي ولي العهد على إيجاز غني بالمنجزات المهمة التي تحققت على كل المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبفترة وجيزة من انطلاق رؤية 2030».

وأضاف: «مما يؤكد سلامة المنهج في التخطيط الاستراتيجي لبناء اقتصاد وطني يرتكز على تنوع مصادر الدخل واستثمار كل الإمكانات والفرص المتاحة».

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