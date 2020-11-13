ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية.. «الزكاة والدخل»: تتحملها الدولة بشرط

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سويت كشفا عند مركز للعيون واخذ عليّ ضريبة على قيمة الكشف هل الخدمات الصحية عليها ضريبة؟».

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر»: «تخضع الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة، وبناءً على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة (يملك رقم هوية سعوديا)».

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