توضيح من «الجوازات السعودية» بخصوص تجديد الإقامة للتابعين

خاصة الأطفال الموجودين على الكفالة..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أمرًا مهمًا بخصوص تجديد الإقامة للتابعين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تجديد إقامتي مربوط بتجديد إقامة الأطفال الموجودين على كفالتي أم لا؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال التجديد لولي الأمر فإنه يتم التجديد تلقائيًا للتابعين على سجل المستفيد».
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