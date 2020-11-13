توضيح من «الجوازات السعودية» بخصوص تجديد الإقامة للتابعين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أمرًا مهمًا بخصوص تجديد الإقامة للتابعين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تجديد إقامتي مربوط بتجديد إقامة الأطفال الموجودين على كفالتي أم لا؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال التجديد لولي الأمر فإنه يتم التجديد تلقائيًا للتابعين على سجل المستفيد».

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