السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1,226 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات



أبوظبي 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 1,226 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين إلى 147,961 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 528 حالة، مشيرة إلى شفاء 668 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 141,883 حالة.

// انتهى //

13:52ت م

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أبوظبي 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 1,226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و5 وفيات.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين إلى 147,961 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 528 حالة، مشيرة إلى شفاء 668 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 141,883 حالة.// انتهى //13:52ت م0041

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