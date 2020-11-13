السعودية اليوم / رئيس هيئة الطيران المدني: حديث سمو ولي العهد يعكس النظرة الثاقبة لتحقيق اقتصاد حيوي ومستدام



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوَّه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وبين معاليه أن حديث سمو ولي العهد تناول القفزات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتضمنت إنجازات مشرِّفة، ومبادرات حققت فيها المملكة مركزاً متقدماً بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم، في ظل رؤية 2030.

وأكد بأن حديث سموه يعكس النظرة الثاقبة نحو التنمية المستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل لتحقيق اقتصاد حيوي وثابت في مواجهة التحديات، منوهاً بجهود سموه الرامية إلى دعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.

وأوضح أن حديث سمو ولي العهد لخص أبرز محطات التطوير والنماء في مسيرة الإنجاز في بلادنا المباركة، خلال بعض سنوات لم تكن لتتحقق في غير بلادنا في عقود من الزمن.

وسأل معاليه في ختام تصريحه، الله - عز وجل- أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

13:48ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوَّه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وبين معاليه أن حديث سمو ولي العهد تناول القفزات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتضمنت إنجازات مشرِّفة، ومبادرات حققت فيها المملكة مركزاً متقدماً بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم، في ظل رؤية 2030.وأكد بأن حديث سموه يعكس النظرة الثاقبة نحو التنمية المستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل لتحقيق اقتصاد حيوي وثابت في مواجهة التحديات، منوهاً بجهود سموه الرامية إلى دعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.وأوضح أن حديث سمو ولي العهد لخص أبرز محطات التطوير والنماء في مسيرة الإنجاز في بلادنا المباركة، خلال بعض سنوات لم تكن لتتحقق في غير بلادنا في عقود من الزمن.وسأل معاليه في ختام تصريحه، الله - عز وجل- أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //13:48ت م0040

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