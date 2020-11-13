

الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ( خمسة مقيمين من الجنسية التشادية ومقيم من جنسية بوركينافاسو )، في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطهم باستدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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13:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على ستة مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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