شكرا لقرائتكم ضبط 6 مقيمين امتهنوا سلب أموال العاملين في تطبيقات التوصيل بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-13 ضبط 6 مقيمين امتهنوا سلب أموال العاملين في تطبيقات التوصيل بالرياض بعد استدراجهم وتهديدهم بالأسلحة البيضاء متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة الرياض القبض على ستة مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات. وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( خمسة مقيمين من الجنسية التشادية ومقيم من جنسية بوركينافاسو )، في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطهم باستدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 6 مقيمين امتهنوا سلب أموال العاملين في تطبيقات التوصيل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.