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ملك البحرين يؤدي صلاة الميت على الأمير خليفة بن سلمان
مراسم الدفن أقيمت بحضور ولي العهد سلمان بن حمد
متابعات الخليج 365 - متابعة
أدى ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صباح اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الراحل، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.
كما أدى الصلاة بمعيته الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.
بعد ذلك تلقى ملك البحرين التعازي من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، حيث أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في هذا المصاب، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
بعد ذلك أقيمت مراسم دفن جثمان الفقيد بحضور ولي عهد البحرين وعدد من القادة والمسؤولين وذوي الفقيد بمقبرة الحنينية بالرفاع.
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