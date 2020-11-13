محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و547 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 12:57 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية الهند: 44879 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة الهند: 44879 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة سجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و547 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة. الكلمات المفتاحية ، الهند: 44879 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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