، 5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار غزيرة وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الجمعة.
وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكرت الأرصاد أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.
ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وتشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي فرعة غامد الزناد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه آخر لمنطقة الباحة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة والمخواة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد عسير ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.حالة الطقس أمطار الأرصاد
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار غزيرة وضباب وتدنٍ في مدى الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-13
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الجمعة.
وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكرت الأرصاد أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.
ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وتشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي فرعة غامد الزناد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه آخر لمنطقة الباحة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة والمخواة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد عسير ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:52 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الجمعة.
وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكرت الأرصاد أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.
ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وتشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي فرعة غامد الزناد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه آخر لمنطقة الباحة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة والمخواة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد عسير ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
، 5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار غزيرة وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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