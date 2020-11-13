شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تؤكد مساندتها لجميع جهود التحالف للتصدي لجرائم الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم الجمعة، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأدان معاليه التصعيد الأخير من مليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت أمس (الخميس) خمس طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها. وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه "ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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