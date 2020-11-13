دونالد ترامب: كنت الإوزة الذهبية لقناة فوكس نيوز وحان وقت تدميرها 

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

أطلق الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الهجمات على تويتر ضد قناة فوكس نيوز، وسط تقارير بأنه يخطط لبدء قناته الإخبارية الخاصة كعمل انتقامي ضد فوكس.

وقال ترامب في واحدة من أسوأ التغريدات التي تهاجم القناة: من المحزن جدًا مشاهدة هذا يحدث، لكنهم نسوا ما جعلهم ناجحين، وما الذي جعلهم هناك، لقد نسوا الإوزة الذهبية.

ودعا ترامب متابعيه إلى مقاطعة قناة فوكس نيوز والانتقال لمتابعة قناة Newsmax المنافسة، المملوكة جزئيًا لصديق ترامب كريس رودي وأيضًا قناة One America News.

وشهدت Newsmax زيادة في التصنيفات منذ الانتخابات، متجاوزة فوكس بيزنس و CNBC.

لماذا انقلب دونالد ترامب على فوكس نيوز؟

كان من المعروف أن شبكة فوكس نيوز من القنوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لكنه غضب بالأمس عندما أعلنت أن أصوات أريزونا ذهبت لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، تلك الولاية التي طالما منحت أصواتها للجمهوريين إلا هذا العام انقلبت أصواتها للديمقراطيين.

وتبعت أسوشيتد برس موقف فوكس نيوز لكن القنوات الإخبارية الأخرى توقفت.

وقال مصدر مطلع على خطط ترامب لموقع أكسيوس: تغريداته لا تشير إلى الغضب فقط ولكن تشير أيضًا إلى أنه لديه خطة لإيذاء فوكس تجاريًا، إنه يخطط لتدميرها لا شك في ذلك.

وتابع: يمكن للرئيس استخدام قاعدة بياناته من الناخبين الموالين له لمساعدته في الحصول على مشتركين.

ورد لاكلان مردوخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فوكس كورب قائلًا: الشبكة لا تخشى المنافسة، نحن نحب المنافسة، لقد ازدهرنا دائمًا بالمنافسة، ولدينا منافسة قوية الآن.

