جو بايدن يوقف بناء جدار ترامب على حدود المكسيك 

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن جو بايدن سيوقف فورًا بناء الجدار الحدودي الجنوبي الذي شيده دونالد ترامب بمجرد أن يؤدي اليمين الدستورية.

وحتى الآن، أنفقت إدارة ترامب 15 مليار دولار لإقامة الحواجز وبناء سياج يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا وطول 400 ميل من الشرائح المعدنية السوداء، إلا أنه تم بناء 12 ميلًا فقط منها.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، إن عدم اختيار الناخبين لولاية ثانية لترامب يرجح إلى حد كبير معارضة الأمريكيين للجدار الحدودي، مضيفًا أنه كان هناك عرقلة لمناورات ترامب المتعلقة بالميزانية التي استغلت المليارات من الإنفاق العسكري لبناء الجدار، وفي الوقت نفسه عارض الكونجرس الإنفاق الهائل بشكل مباشر.

وتعهد جو بايدن، الذي أعلنت معظم وسائل الإعلام الرئيسية فوزه في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع، خلال حملته بوقف مشروع الجدار الحدودي.

وكان ذلك الجدار أحد أكبر وعود ترامب في حملته الانتخابية في عام 2016، حيث كان مؤيدوه يهتفون “نعم لبناء الجدار” في تجمعاته وما زالوا يفعلون ذلك حتى الآن؛ لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

ما مصير الجزء القائم من الجار؟

أعلن جو بايدن إنه لن يفكك ما تم تشييده لكنه لن يواصل أعمال البناء الإضافية، كما سيعمل أيضًا على التراجع عن القيود التي فرضتها إدارة ترامب من حيث قبول اللاجئين والهجرة وغيرها من السياسات.

