موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر 2020

ننشر موعد نزول حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون الخاصة بشهر نوفمبر 2020م، حيث يترقب المؤهلين للحصول على دعم برنامج الدعم الحكومي ممن جاءت أسماؤهم ضمن المقبولين للاستفادة من مبالغ الدفعة القادمة حلول موعد الصرف والإيداع، حيث تم الإعلان عن صدور نتائج أهلية دورة الاستحقاق الـ36 التي يتم التحقق منها والإطلاع على الأسماء المقبولة للصرف من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب البرنامج عن المدة المتبقية على صرف حساب المواطن 1442.

وقد تم التوجيه من جانب “مؤسسة النقد العربي السعودي” لكافة البنوك بعدم مساس المبالغ المرصودة لبرنامج حساب المواطن التي تم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين والمستحقات وعدم اقتطاع أي مبالغ منها لصالح البنوك سواء كانت للقروض الشخصية أو التمويلية، ومن يرغب في الحصول على موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي يمكنه ذلك من خلال المقال.

المحتويات إخفاء 1. موعد نزول حساب المواطن 1442 2. طريقة تقديم شكوى حساب المواطن 1442 3. رقم حساب المواطن المجاني 4. طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 5. بوابة حساب المواطن الإلكترونية 6. نزول حساب المواطن الدفعة الـ36

موعد نزول حساب المواطن 1442

تم إطلاق برنامج حساب المواطن الوطني من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل التخفيف من حدة الآثار المحتمل وقوعها جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة لتنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الرشيدة 2030.

ويجب العلم أن مقدار دعم حساب المواطن المرصود لكل أسرة يختلف باختلاف قيمة إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين لرب الأسرة، ويشتمل الدعم المُقدم من برنامج حساب المواطن على الزيادة في التكاليف الناتجة عن تصحيح الأسعار للكهرباء والوقود وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة على المشروبات والسلع الغذائية.

أما عن موعد نزول حساب المواطن دورة الاستحقاق السادسة والثلاثون الموافق إيداعها لشهر ربيع الأول 1442، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي باعتباره موعداً ثابتاً للإيداع، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة التي تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب، وبناءً على ذلك فسوف يتم صرف حساب المواطن نوفمبر 2020م في الموعد التالي:

يوم الثلاثاء بتاريخ 10 نوفمبر 2020م الموافق لتاريخ 24 ربيع الأول 1442هـ.

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن 1442

يتيح برنامج حساب المواطن إمكانية تقديم اعتراض على قيمة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع الدفعة، ويمكنكم التعرف على خطوات تقديم شكوى على قيمة استحقاق حساب المواطن من خلال التالي:

رقم حساب المواطن المجاني

يتم التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن السعودي من خلال عدداً من القنوات الرسمية للبرنامج، حيث يُمكن التواصل من خلال رقم تليفون البرنامج أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى للتواصل، ويمكنكم التعرف على قنوات اتصال حساب المواطن من خلال التالي:

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن

يتم تسجيل جديد في برنامج الدعم الحكومي عن طريق دخول بوابة البرنامج الإلكترونية ثم النقر على “تسجيل جديد”، ويجب العلم أن التسجيل متوقفاً منذ شهر مارس 2020م، ولم يتم الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات التسجيل في البرنامج، ويستثنى من ذلك المستفيدين الراغبين في إضافة تابعين، ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي بوابته الإلكترونية أمام كافة المستفيدين والراغبين في الاستفادة من مبالغ الدعم المُقدمة من البرنامج للتسجيل في البرنامج والإطلاع على أسماء المقبولين المؤهلين للاستفادة من المبالغ المستحقة وتحديث البيانات، بالإضافة إلى توفير حاسبة تقديرية لمعرفة القيمة المستحقة بناءً على البيانات المُدخلة، ومن يرغب في دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa).

من المقرر أن تبدأ عملية إيداع حساب المواطن دورة الاستحقاق الـ36 نوفمبر 2020م الموافق لشهر ربيع الأول 1442هـ مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الصرف المُوضح بالمقال، وتستمر على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من إيداع كافة المُستحقات.

نزول حساب المواطن الدفعة الـ36

أعلن برنامج الدعم الحكومي رسمياً اليوم الثلاثاء بتاريخ 24 ربيع الأول 1442هـ الموافق لتاريخ 10 نوفمبر 2020م عن إيداع مبالغ حساب المواطن المستحقة ضمن دورة الاستحقاق السادسة والثلاثون، حيث يتيح البرنامج الآن أمام كافة المستفيدين والمستفيدات إمكانية التعرف على القيمة المستحقة بواسطة الحاسبة التقديرية الإلكترونية على البوابة الرسمية للبرنامج.