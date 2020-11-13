طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين 1442 عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

يبحث العديد من مستفيدي حساب المواطن السعودي عن طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين والمستفيدات، وذلك في حال انخفاض مبلغ الدعم المُقدم من البرنامج أو عدم نزول حساب المواطن في الحساب البنكي للمستفيد أو المستفيدة، لذلك فقد قمنا بتوفير خطوات تحديث بيانات حساب المواطن لمعرفة الطريقة الصحيحة للتحديث ومتى يتم تحديث البيانات حتى لا يتأثر الدعم المُقدم للمستفيد.

حيث يقوم برنامج الدعم الحكومي بالإعلان عن نتائج الأهلية لحساب المواطن قبل حلول موعد الصرف والإيداع تقريباً بعشرة أيام، وفي حال تمت دراسة أهلية المتقدم وصدرت نتائج أهلية حساب المواطن وكانت “غير مؤهل”، فهنا يجب على المستفيد القيام بإجراء تحديث البيانات لحساب المواطن أو تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ويتم التواصل لتقديم شكوى أو استفسار مع خدمة العملاء من خلال رقم حساب المواطن أو الوسائل الإلكترونية الأخرى.

المحتويات إخفاء 1. طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين 2. خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 3. تاريخ صرف حساب المواطن ربيع الأول 1442 4. كيفية تسجيل حساب المواطن جديد

طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج وحده لا يكفي للحصول على دعم البرنامج النقدي، وإنما ينبغي على الراغب في الاستفادة من مبالغ حساب المواطن أن يقوم باستيفاء كافة البيانات وإرفاق جميع المستندات والوثائق المطلوبة قبل حلول التاريخ المحدد من قبل البرنامج لتحقيق الاستفادة الكاملة من الدعم الحكومي المقدم عن طريق برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولتحقيق الاستفادة من برنامج حساب المواطن السعودي؛ هل يجب تحديث بيانات حساب المواطن التي تتعلق بالتسجيل بصورة دورية أم أنه يكتفي بالتسجيل مرة واحدة فقط؟ وهنا أجاب برنامج حساب المواطن موضحاً بأنه يكتفي بالتسجيل مرة واحدة فقط، مع ملاحظة أنه يجب على كل متقدم القيام بتحديث بياناته في حال تغيرها بصورة دورية.

ويجب قبل التعرف على طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المتقدمين، أن يتم بدايةً الإطلاع على شروط حساب المواطن المتعلقة بالأهلية والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً بطاقة تنقل. أن تكون إقامة المتقدم داخل المملكة العربية السعودية. أن لا يكون المتقدم سجيناً أو بأحد المراكز الحكومية المُخصصة للإيواء. أن تتوافق بياناته المُفصح عنها مع بيانات الجهات صاحبة العلاقة، ويجب مراعاة جودة بيانات الجهة.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

من الممكن أن يتعرض المستفيد لحدوث انخفاضاً في الدعم أو عدم نزوله بالحساب البنكي أو صدور نتائج الأهلية وكانت النتيجة “غير مؤهل” أو في حال تغيير أي بيانات ترتبط بالتابعين أو بإجمالي دخل الأسرة، وعند حدوث أياً من هذا يتم التحديث وفق طريقة تحديث حساب المواطن للبيانات المرفقة بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن ( ca.gov.sa ).

). النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم أو رقم الهوية – كلمة المرور) ثم الضغط على “دخول”.

النقر على خيار “تعبئة واستكمال الطلب”.

تحديث البيانات العامة بصورة دقيقة، ثم اضغط على “التالي”.

تحديث بيانات العنوان وبيانات التابعين.

قم بالإفصاح عن الدخل.

تحديث بيانات العقارات التي يمتلكها المستفيد.

عند حدوث تغييراً في رقم الحساب البنكي، فيجب القيام بتحديث رقم الحساب البنكي وتأكيده، ثم الضغط على “الإقرار” ثم حفظ.

تاريخ صرف حساب المواطن ربيع الأول 1442

تم تحديد تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف حساب المواطن تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه-، ووفقاً لهذا التاريخ المحدد، فسيتم نزول حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر الموافق لشهر ربيع الأول 1442 في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات في الموعد التالي:

يوم الثلاثاء بتاريخ 10 نوفمبر 2020م الموافق لتاريخ 24 ربيع الأول 1442هـ.

تحديث 10 نوفمبر 2020م: تم الإعلان بشكلٍ رسمي اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 24 ربيع الأول 1442هـ من جانب برنامج الدعم الحكومي عن إيداع حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م في حسابات المستفيدين البنكية، فمن يرغب في التعرف على القيمة المستحقة، يمكنه ذلك عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن واستخدام الحاسبة التقديرية ومن ثم مطابقتها مع المبلغ المودع والمبلغ المدفوع على البوابة.

كيفية تسجيل حساب المواطن جديد

يتم التسجيل في برنامج الدعم الحكومي عن طريق دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ثم النقر على “تسجيل”، ويجب العلم أن التسجيل في حساب المواطن متوقفاً منذ الدفعة الثامنة والعشرون الخاصة بشهر مارس 2020م، ولم يتم الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات التسجيل.

ويستثنى من ذلك المستفيدين الراغبين في إضافة تابعين، ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

ويجب على كافة المتقدمين الغير مؤهلين للحصول على دعم حساب المواطن أو المستفيدين ممن طرأ تغييراً على حالتهم، أن يقوموا بإجراء تحديث البيانات وفق خطوات أو طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المواطنين المُوضحة بالنقاط السابقة، ومن المقرر أن يتم نزول حساب المواطن الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري.