بالفيديو.. مواطنة تنشئ أول حاضنة أعمال في الطائف لتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أسست مواطنة تدعى "منى الزهراني" أول حاضنة أعمال في الطائف لتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية. أسست مواطنة تدعى "منى الزهراني" أول حاضنة أعمال في الطائف لتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية. وذكرت المواطنة، وفقا لـ "العربية"، أنها أسست مشروعها على مساحة 700 متر مربع، وواجهتها عدة تحديات عند إطلاقه. وأكدت أن مشروعها وفر مساحات عمل في كافة الخدمات التي تساعد على نمو الأعمال وانطلاقها ودفع الشباب ليكونوا مساهمين في اقتصاد الوطن.

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