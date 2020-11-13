شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تمور النخيل في تبوك ثروة قومية مهدرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تعتبر منطقة تبوك من المناطق الأكثر إنتاجاً للنخيل الذي يعد ثروة قومية للإستهلاك المحلي والتصدير للخارج .

ووثق مقطع فيديو جانب من حالات الهدر التي تحدث في موسم طرح التمور ، حيث تتناثر التمور على الأرض حول النخيل بكثافة دون الحفاظ عليه .

وأشار الفيديو الذي نشره أحد المواطنين إلى الخسائر الكبيرة نتيجة عدم إتباع الطريقة الصحيحة في جني التمور من خلال إحاطتها بأكياس شبكية تحميها من التساقط وهي فكرة معروفة ومتبعة في المملكة وجميع الدول .

وناشد المواطن الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، الجهات المعنية كوزارتي الشؤون البلدية والقروية ، والبيئة والمياه والزراعة لمراقبة النخيل ومتابعة العاملين على رعايته بعقود الصيانة ومحاسبتهم حال إهمال هذه النعمة العظيمة .