شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تعرقل حركة سير المركبات بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على جزيرة فرسان في منطقة جازان اليوم الجمعة حيث خلفت الأمطار الغزيرة تجمعات كبيرة للمياه.

و شهدت بعض الشوارع تجمعات للمياه ضخمة فى عدد من الطرقات عرقلت حركة السير، وعطلت عددا من السيارات.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، مبينة أنه قد يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .