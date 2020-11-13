شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان بحضور ملك البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البحرين صباح اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان رئيس مجلس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة .

وشارك في آداء صلاة الجنازة بجامع الشيخ عيسى بن سلمان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة، وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وكان جثمان الأمير خليفة بن سلمان قد وصل الأراضي البحرينية أمس الخميس قادما من الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الملكي البحريني صباح يوم الأربعاء الماضي، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة –يرحمه الله - .

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