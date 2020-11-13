شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لشخص يقبل امرأة في مكان عام يثير جدلا واسعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): آثار فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لرجل يقبل امرأة منتقبة داخل مول تجاري جدلا واسعا. آثار فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لرجل يقبل امرأة منتقبة داخل مول تجاري جدلا واسعا. وأظهر الفيديو قيام الشخص بتقبيل المرأة المنقبة التي بجانبه، ووضع يده على جسدها ليظهر جزءا منه بشكل خادش للحياء. ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج تحت عنوان (مقطع المطوع)، وتباينت التعليقات بين المغردين ، حيث أكد البعض أن المرأة التي بجانب الشخص تكون زوجته وانتشر الفيديو بعد سرقة هاتفه، فيما طالب البعض بمعاقبته نظرا لأن الفيديو مخل بالذوق العام .

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