شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه بأمطار رعدية ورياح على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة المنطقة الشرقية من أمطار رعدية ورياح نشطة .

وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل : الجبيل ، الخبر ، الخفجي، القطيف ، النعيرية ، حفر الباطن ، رأس تنورة ، قرية العليا ، وذلك حتى السابعة مساءً.

وأشارت " الأرصاد " أن هناك تدني في الرؤية الأفقية منبهة الجميع بالحيطة والحذر .