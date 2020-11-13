شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه بأمطار رعدية ورياح على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة المنطقة الشرقية من أمطار رعدية ورياح نشطة .
وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل : الجبيل ، الخبر ، الخفجي، القطيف ، النعيرية ، حفر الباطن ، رأس تنورة ، قرية العليا ، وذلك حتى السابعة مساءً.
وأشارت " الأرصاد " أن هناك تدني في الرؤية الأفقية منبهة الجميع بالحيطة والحذر .
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