شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز مهام أولى الرحلات البحرية للعبارة الرياض على الخط الملاحي ضبا الغردقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انطلق منذ الأربعاء الماضي أولي الرحلات البحربة للعبارة الرياض على الخط الملاحي ضبا – الغردقة.

ومن المقرر، وفقا لـ"الإخبارية"،أن تستمر الرحلات حتى 25 نوفمبر المقبل كبديل لعمل العبارة على الخط ضبا – سفاحا – ضبا، وذلك نظرا لظروف الصيانة التي تقوم بها شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل المصرية.

وتتولى العبارة العديد من المهام منها نقل الركاب، وكذلك نقل شاحنات محملة بالبضائع من خضروات وفاكهة وغيرها.