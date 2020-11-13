شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ يعلق على كلمة ولي العهد بطريقة عفوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وأكد " آل الشيخ " في فيديو له ، أن من يعرفه يعلم جيداً أنه يتكلم من قلبه بطريقة عفوية ، وقال : أنا أتكلم دائماً من القلب ما أحب أقرأ من ورقة أو أزين الكلام .

وقال موجهاً حديثه لسمو ولي العهد : أنت شخص إستثنائي في زمن إستثنائي تقوم بعمل إستثنائي .. شكراً ولي العهد أنت شخص مجدد وعظيم .

وكان سمو ولي العهد قد أوضح في تصريحاته العديد من الطموحات والإنجازات الإقتصادية والإجتماعية التي تحققت في فترة وجيزة أقل من 4 سنوات .

إقرأ أيضاً :