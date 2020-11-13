شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ "الفوزان": فضح خطباء المساجد للإخوان "واجب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه الشيخ الكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى خطباء المساجد لكشف مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية وفضحها . وجه الشيخ الكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى خطباء المساجد لكشف مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية وفضحها . وقال الشيخ "الفوزان " أنه يجب على خطيب المسجد الإمتثال لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول ما أكدت عليه هيئة كبار العلماء بأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام ، موضحاً أن هذا الأمر واجب كونه طاعة لولاة الأمر . الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجهت خطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن مفاسد ومخاطر الإخوان . إقرأ أيضاً :

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