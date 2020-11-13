شكرا لمتابعة خبر عن عضو سابق بمجلس الشورى: نظام حماية الأجور يخفف من المظلومية ويقلل الشكاوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق عضو مجلس الشورى سابقا، الدكتور فهد بن جمعة، عما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً حول انتهاء آخر مراحل نظام حماية الأجور في 1 ديسمبر المقبل.
وأشاد العضو السابق، وفقا لـ"الوطن"، بمميزات نظام حماية الأجور، مؤكداً أنه يخفف من المظلومية ويقلل الشكاوى والقضايا وينهيها، كما يساعد في القضاء على التستر.
وأكد أن النظام يساعد أيضا في تحديد كمية الأجور والحوالات الاجنبية، وجعل سوق العمل أكثر وضوحا، بجانب منع تلاعب صاحب العمل براتب الموظف.
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