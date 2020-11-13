مايكروسوفت: رجاءً لا تنفخوا دخان السجائر في ‏Xbox Series X‏!‏

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لم يمضِ على إطلاق منصة الألعاب الجديدة من شركة مايكروسوفت (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X سوى يومين، ولكن الشركة أصبحت مضطرة إلى أن تطلب من المستخدمين ألا ينفخوا دخان سجائرهم الإلكترونية في المنصة.

ومنذ إطلاق منصة (إكس بوكس سيرس إكس) الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، بدأت تظهر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمنصة تزعم أن المنصة ترتفع درجة حرارتها بسرعة ليخرج دخان من فتحات التهوية في السطح العلوي.

وبدأ الناس يتساءلون بسرعة عن كون مقاطع الفيديو ملفقة، ثم أظهر حساب Xbox Studio الناطق باللغة الإسبانية على موقع تويتر كيف أن الدخان الخارج من المنصة – والذي زُعم أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة – قد يكون من خلال نفخ دخان السجائر الإلكترونية في المنصة.

وحصل مقطع الفيديو الذي نشره حساب Xbox Studio حتى الآن على أكثر 14.1 إعجاب، مما دفع بعض المستخدمين إلى تجربة نفخ الدخان في المنصة بأنفسهم.

ثم نشر الحساب الرسمي الخاص بمنصة (إكس بوكس) Xbox على موقع تويتر تغريدة يرجو فيها المستخدمين ألا ينفخوا دخان السجائر الإلكترونية في المنصة. وقال: “لا يمكننا تصديق أنه يتعين علينا قول هذا، ولكن من فضلكم لا تنفخوا دخان السجائر الإلكترونية في منصات (إكس بوكس سيرس إكس) الخاصة بكم”. ثم نشر رئيس قسم تسويق منصة (إكس بوكس) – (آرون جرينبرج) – تغريدة أخرى قال فيها: “ضعوا السجائر الإلكترونية من أيديكم والتقطوا جهاز التحكم”.

وعندما سئل عن تعليق بشأن مقاطع الفيديو التي تزعم أنها تُظهر خروج الدخان من منصة (إكس بوكس سيرس إكس)، قال متحدث باسم مايكروسوفت: إن الشركة تأخذ جميع تقارير سلامة المنتج على محمل الجد، وتجري مزيدًا من التحقيق.

يُذكر أنه قد تم إطلاق منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) يوم الثلاثاء الماضي مع النسخة الأصغر والأقل سعرًا (إكس بوكس سيرس إس)، حيث تُباع الأولى بسعر 500 دولار أمريكي، في حين تُباع الأخرى – التي ينقصها محرك الأقراص ودعم دقة 4K – بسعر 300 دولار. هذا، ومن المقرر أن تطلق شركة سوني منصة (بلاي ستيشن 5) المنافسة اليوم الخميس.

Source aitnews

