كيفية إيقاف تشغيل إيصالات القراءة للرسائل في إنستاجرام

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نتناول في هذا الموضوع الحلول البديلة لتعطيل إيصالات القراءة في رسائل إنستاجرام بما في ذلك تشغيل وضع الطائرة، وعدم النقر فوق إشعارات الرسائل الجديدة.

كيفية منع الأصدقاء في إنستاجرام من معرفة أنك تقرأ رسالتهم:

لا يمكنك إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في منصة إنستاجرام ولكن يمكنك قراءة الرسائل بشكل خاص عن طريق تشغيل وضع الطائرة، ولكن عليك أولاً تجنب النقر على إشعارات الرسائل الجديدة.

إيقاف تشغيل الإشعارات للرسائل:

عندما تنقر على إشعار لرسالة إنستاجرام يتم وضع علامة على هذه الرسالة بأنها مقروءة، ولا توجد طريقة للتراجع عنها، وتتمثل إحدى طرق تجنب ذلك في إيقاف تشغيل إشعارات (Instagram Direct)، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

اضغط على أيقونة القائمة.

انقر على الإعدادات في الأسفل.

حدد الإشعارات.

حدد الرسائل. (قد تظهر الرسائل الخاصّة).

ضمن طلبات الرسائل والبريد الوارد حدد الدوائر بجوار خيار الإيقاف.

اقرأ رسائل إنستاجرام وأنت في وضع الطائرة:

عندما تكون مستعدًا لقراءة رسائلك، افتح صندوق الوارد الخاص بك وقم بتشغيل وضع الطائرة قبل النقر على أي رسائل، ثم:

افتح تطبيق إنستاجرام.

اضغط على رمز الرسائل في أعلى الجزء الأيمن. وإذا لم تقم بالتبديل إلى علبة الوارد المدمجة في (Instagram / Facebook Messenger)، فانقر فوق رمز البريد لفتح الصندوق الوارد الخاص بـ (Instagram Direct).

قم بتشغيل وضع الطائرة وتأكد من إيقاف تشغيل الواي فاي.

اقرأ رسائلك.

اخرج من البريد الوارد وعد إلى صفحة ملفك الشخصي.

اضغط على أيقونة القائمة.

اضغط على الإعدادات في الأسفل.

قم بالتمرير للأسفل وانقر فوق تسجيل الخروج.

قم بإيقاف تشغيل وضع الطائرة.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك.

عن طريق اتباع هذه الخطوات يمكنك قراءة الرسائل دون معرفة الطرف المرسل أنك قمت بذلك.

الجدير بالذكر أن الطريقة الأساسية لمعرفة من الذي ألغى متابعتك في منصة إنستاجرام هي القيام بذلك يدويًا من خلال البقاء على رأس عدد المتابعين الدقيق والمستخدمين المحددين، وإذا لاحظت انخفاضًا في عدد المتابعين، فيمكنك عندئذٍ التحقق من قائمة المتابعة لهؤلاء المستخدمين المحددين للتحقق من كونهم لا يزالون يتابعونك أم لا. ومن الواضح أن هذه الطريقة تستهلك الوقت وغير عملية، خاصة عندما يكون لديك الكثير من المتابعين الذين يتقلبون بانتظام. ويمكنك الاطلاع على كافة الطرق من هنا.

Source aitnews

