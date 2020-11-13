تقارير تشير لحصول كوالكوم على تصريح لتزويد هواوي بالمعالجات

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أعلنت هواوي قبل ثلاثة أشهر أن الهاتف الرائد Mate 40 سيكون أخر هاتف يحمل معالجات كيرين بسبب الحظر الأمريكي وتوقف الشركات المزودة للمواد الأساسية والمصنعة للمعالجات عن توريد متطلباتها بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها، لكن على ما يبدو أن ذلك لن يمثل النهاية لهواتفها الرائدة بفضل كوالكوم.

فقد أشارت تقارير صينية بأن شركة كوالكوم حصلت على تصريح من الحكومة الأمريكية لتزويد هواوي بالمعالجات اللازمة لهواتفها لكن دون تأكيدات رسمية حتى الآن، ما يعني عودة إنتاجها للهواتف الذكية بدون انقطاع.

وتعتبر هواوي الشركة الوحيدة الكبيرة في العالم التي لا تعتمد على كوالكوم لتزويدها بأي معالجات وتقوم بتطوير معظم معالجاتها بنفسها عبر علامتها التجارية HiSilicon التي تنتج معالجات كيرين، لكن هذا الأمر سيتغير الآن إذا صدقت التقارير القادمة من الصين.

رغم أن كوالكوم تعتبر أكبر موردي معالجات الهواتف الذكية في العالم، إلا أنها ربما تعاني قليلًا لتزويد هواوي بمعالجات هواتفها بسبب العدد الهائل من الهواتف التي تبيعها الشركة الصينية سنويًا الأمر الذي سيشكل صعوبة خاصة مع وجود سامسونج وشاومي وفيفو وأوبو وغيرها من الشركات التي تحصل على المعالجات من نفس الشركة.

لكن إن صحت التقارير، فربما نجد شركات أخرى مثل سامسونج وميدياتك قادرة على تزويد المعالجات لهواوي بتراخيص خاصة، ما يجعل من السهل الحصول على معالجات كوالكوم للهواتف الرئيسية الرائدة ومعالجات الفئات الأقل من الشركات الأخرى دون أي تأثير على خطوط الإنتاج للهواتف.

كانت سامسونج هي الأخرى بالفعل قد قدمت للحصول على تصريح من الحكومة الأمريكية لتزويد هواوي بالشاشات وبطاقات الذاكرة وغيرها، ما يجعل التعاون بين أكبر شركتان لتصنيع الهواتف الذكية أقوى من أي وقت مضى.

يُشار أنتقارير صحفية صينية أشارت قبل يومين إلى بيع هواوي علامتها التجارية هونر مقابل 15.2 مليار دولار لمجموعة من المستثمرين بما فيهم Digital China وحكومة شنجن.

Source tech-wd

