صور جوجل تحدد موعد إنهاء رفع الصور المجاني اللامحدود

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انتهت فترة البحبوحة، وحان وقت الدفع، هذا ما تقوله جوجل بإعلانها أن خاصية التخزين المجاني اللامحدود لخدمة الصور قد اقتربت من نهايتها.

مضت خمس سنوات منذ إطلاق جوجل لخدمة الصور التي تتيح لكافة مستخدمي أندرويد وغيرهم رفع صورهم بالدقة العالية بحجم لا محدود وبدون أي استهلاك من مخصصاتهم البالغة 15 غيغابايت.

لكن بدءاً من الصيف المقبل، وتحديداً في 1 يونيو 2021 سيتوقف ذلك ليتم البدء باحتساب الصور المخزنة جديداً من مساحة التخزين المتاحة. كما أن جوجل ستحذف البيانات والصور من الحسابات الخاملة التي لم تجري تسجيل دخول منذ عامين على الأقل.

لو كان لديك صور ومستندات كبيرة تريد رفعها إلى خدمة درايف وصور جوجل، ينصح أن ترفعها الآن، لأنه بعد التاريخ المذكور أي محتوى جديد ترفعه يتم احتسابه من مساحة التخزين المحددة.

وكالعادة، مستخدمي هواتف بكسل محوظون فلا تشملهم هذه التغييرات وسيبقى بإمكانهم رفع الصور بالدقة العالية (وليس الدقة الأصلية) بدون احتسابها من مساحة التخزين.

تقول جوجل أنها كريمة كفاية لتعطيك 15 غيغابايت مجاناً وهي ثلاثة أضعاف ما تقدمه آبل، كما أن 80% من مستخدمي صور جوجل لن يصلوا إلى هذه المساحة التخزينية قبل ثلاثة أعوام من رفع المحتوى.

مع وجود أكثر من 4 تريليون صورة مخزنة في صور جوجل ويضاف لها أسبوعياً 28 مليار صور ومقطع فيديو جديد، فإن جوجل ترى نفسها إما مضطرة لبدء تضييق الخناق على مستخدميها، أو أنها ضمن الاستراتيجية التسويقية للخدمة والتي تعرف باستراتيجية القفل.

Source tech-wd

