سعر البيتكوين يواصل الارتفاع ليتعدى 16,000 دولار

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ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 16,000 دولار أمريكي اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2018، وذلك بعد ارتفاعات سابقة خلال الأسابيع الماضية.

وكانت آخر مرة بلغت فيها عملة البيتكوين مستوى 16,000 دولار في 8 كانون الثاني/ يناير 2018، وفقًا لبيانات CoinDesk. ولم يكن سبب الارتفاع اليوم الخميس واضحًا على الفور، لكنه يأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن عددًا من الشركات تتجه نحو العملات المشفرة.

ويأمل المستثمرون أن يؤدي المزيد من تحفيز البنك المركزي الأمريكي لدعم الاقتصادات المتضررة من جائحة (كوفيد-19) COVID-19 إلى ارتفاع قيمة الأصول الرقمية.

وكانت البيتكوين في حالة صعود خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات الرقمية (باي بال) PayPal أنها ستتيح عمليات الشراء باستخدام العملات الافتراضية على نظامها الأساسي.

وعززت الأخبار التوقعات الطويلة الأمد بأنه من الممكن أن تصبح عملة البيتكوين ومنافساتها طريقة للدفع أكثر قابلية للتطبيق، وهو هدف كان في السابق بعيد المنال.

ويعلق المستثمرون والمتحمسون لعملة البيتكوين آمالهم أيضًا في زيادة الأسعار على مزيد من الوضوح من المنظمين الماليين العالميين بشأن قواعد العملات المشفرة، وزيادة الاعتماد من قبل شركات التمويل الرئيسية.

يُشار إلى أن التحسن الحادّ ليس شائعًا في العملات المشفرة، وعادةً ما يتبعه هبوط شديدة الانحدار، ويرافق ذلك وجود العديد من الخبراء الذين هم في حيرة من أمرهم لتحديد سبب واضح لتغيير الاتجاه.

وارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 20,000 دولار في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، ثم انخفض بنسبة 50 في المئة في الشهر التالي.

وقال (ديفيد جيرارد) – خبير العملات المشفرة ومؤلف كتاب عن العملة الافتراضية (ليبرا) Libra التي تقودها فيسبوك – في وقت سابق: “لا ترتفع البيتكوين أو تنخفض لأسباب الاقتصاد الكلي، مثل التيسير الكمي أو قرارات المستثمر الحقيقي”. وأضاف: “إن السوق ضعيف ويُتلاعب به، ويُشرح كل تغيير في الأسعار بالكامل من خلال مشكلات السوق الداخلية”.

Source aitnews

