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الفاصوليا الخضراء من الخضروات الهامة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية لذلك يبحث الجميع عن ما هي فوائد الفاصوليا الخضراء لعلاج المشكلات المختلفة.

الفاصوليا

هي أحد أنواع البقوليات وهي ذات شكل كلوي يوجد ثلاث أنواع من الفاصوليا وهم الفاصوليا البيضاء والحمراء والخضراء كل منها متشابهة فى الفوائد ومفيدة.

ما هي فوائد الفاصوليا الخضراء

يوجد كثير من الفوائد للفاصوليا الخضراء والتي تساعد في التخلص من كثير من الأمراض وهي:

تتميز الفاصوليا الخضراء بأنها تعطي سعرات حرارية قليلة منخفضة لذلك تعتبر من أهم المواد الغذائية لمن يريد خسارة الوزن.

تحتوي الفاصوليا الخضراء على كمية كبيرة من المنجنيز الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم لزيادة وكثافة قوة العظام.

الفاصوليا الخضراء تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد فى خفض الكوليسترول فى الدم.

تتميز الفاصوليا الخضراء بأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو يساعد في الحفاظ على ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

الفاصوليا الخضراء تحتوي على أحماض الكاروتينويد الهامة لحماية العينين.

تعتبر من المواد المضادة للأكسدة الفعالة والتي تحمي من أشعة الشمس الفوق البنفسجية.

الفاصوليا الخضراء تحتوي على فيتامين أ الذي يحمي من الضمور البقعي.

تتميز الفاصوليا الخضراء فى الحفاظ على الوزن لأنها ذات سعرات حرارية منخفضة.

تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة قليلة من الصوديوم والدهون المشبعة.

تساعد الفاصوليا الخضراء على تحسين عملية الهضم خاصة لمن يعاني من القولون العصبي أو في حالات عسر الهضم.

الفاصوليا الخضراء لها تأثير معتدل على عملية إدرار البول وتساعد فى عملية تدفقه بشكل طبيعي.

الفاصوليا الخضراء تحتوي على مضادات الأكسدة التي لها دور في تأخير ظهور علامات الشيخوخة لدى الإنسان وخاصة في البشرة حيث أنها تقلل من التجاعيد وخطوط الوجه لاحتوائها على فيتامين أ و سي لأنهما يحافظ على البشرة.

تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم لاحتوائها على فيتامين ج.

الفاصوليا الخضراء تحافظ على صحة القلب حيث أنها تساعد فى اتساع الشرايين مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

تساعد على تقوية الدم حيث أن الفاصوليا الخضراء تحتوي على فيتامين ج والحديد وأيضا تحتوي على حمض الفوليك أسد لأهميته في إنتاج خلايا الدم.

تعد من أهم وأفضل مهدئ للأعصاب.

تخلص الجسم من مشاكل الجهاز البولي مثل وجود عدوى أو الإصابة البكتيرية.

تحتوي على المعادن الاساسية مثل الحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم.

تحتوي على الألياف النباتية والتي تساعد في علاج الامساك.

الفاصوليا الخضراء غنية جدا بالماء مما يجعلها من أهم الوجبات للجميع خلال فترة فصل الصيف ومع زيادة درجة حرارة الجو تعمل على مد الجسم بالماء مما يجعله أكثر رطوبة.

من الأغذية الهامة التى لا تتسبب زيادة فى الوزن والسمنة وتعتبر من أهم الوجبات المناسبة لمرضى القلب ومرضى ضغط الدم المرتفع.

الفاصوليا الخضراء تحافظ على الجسم وحمايته من العديد من الأمراض لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات المهمة للجسم.

الفاصوليا الخضراء لها دور فعال فى علاج مشكلة آلام النقرس.

الفاصوليا الخضراء تعمل على تنشيط إنزيمات الكبد وتحمي الجسم من الكسل.

فوائد الفاصوليا الخضراء للرجيم

ويعد أن تعرفنا على فوائد الفاصوليا الخضراء للجسم نوضح من خلال موقع المواطن فوائدها للرجيم

الفاصوليا الخضراء لها فوائد كثيرة فى إنقاص الوزن بفاعلية وأمان لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

تمد الجسم بفوائد كثيرة دون سعرات حرارية

تحتوي الفاصوليا الخضراء تعمل على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقوم عملية حرق المزيد من السعرات الحرارية مما يساهم فى عملية إنقاص الوزن.

الفاصوليا الخضراء تساعد في عملية سد الشهية.

فوائد الفاصوليا لكمال الأجسام

يوجد العديد من الفوائد التي تميز بها الفاصوليا الخضراء عن الكثير من الأطعمة الأخرى كغذاء للاعبي كمال الأجسام.

أن النظام الغذائي له دور فعال وأساسي لتحسين بناء عضلات الجسم ويمكن أن تكون حبوب اللوبيا الخضراء من أهم الخيارات لأنها تجمع ما بين البروتينات والكربوهيدرات التي يحتاجها جسم لاعبي كمال الأجسام.

تعتبر الفاصوليا الخضراء غنية بالبروتين بشكل كبير ويعتبر من أهم العناصر الغذائية الأساسية فى عالم كمال الأجسام لأنه يساهم فى عملية توفير الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك لبناء وترميم العضلات المجهدة بعد التمارين الشاقة.

تعد حبوب الفاصوليا الخضراء أنها غنية بالألياف و تساعدك في عملية الهضم كما يمكن أن تساعد في سد شهيتك تجاه الطعام وبالتالي تساعد في تقليل كميات السعرات الحرارية التي يتناولها الجسم في حالة الرغبة في فقدان الدهون كما تتبع برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية.

أضرار تناول الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا من انواع البقوليات و قد يعاني البعض من حساسية تجاه الفاصوليا والبقوليات الاخرى لذا يجب عدم الإفراط في تناول الفاصولياء كما انه يجب تناولها وهي مطهيه جيدا حيث أنها تناولها وهى نيئه قد يسبب بعض الأضرار وكذلك الإفراط في تناولها باستمرار ومن هذه الأضرار ما يلي:

تحتوي الفاصوليا على مادة الاوكسينات وعند تناولها بدون طهي فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بالتسمم المعوي بسبب تلك المادة التي تؤثر على عملية الهضم وتكون مركب السيانيد الضار بالجسم.

تسبب بعض الغازات والانتفاخات في البطن المؤلمة.

تسبب تهيج القولون وما يصاحبه من أعراض.

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