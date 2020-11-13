استشاري يوضح.. هل المشي في الممشى أفضل من المشي على السير؟

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الفرق بين ممارسة المشي في الممشى أو على السير، ومدى صحة ما يقال بأن المشي على السير يحرق دهوناً أقل.
وقال النمر إنه لا فرق بين المشي على السير أو في الممشى وأن كليهما يحرق الدهون بنفس الكمية، مبيناً أن الأمر يعتمد على سرعة المشي ومدته.
Source akhbaar24.argaam
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