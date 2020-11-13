مع قرب دخول الشتاء.. “الصحة” تنصح باتباع 5 أشياء للحد من انتشار “كورونا” (فيديو)

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نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، باتباع 5 أشياء للمساعدة في عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، مع قرب دخول فصل الشتاء.

ونصح العبدالعالي عند الجلوس في الأماكن المغلقة سواء في المنزل أو المطاعم أو مقرات العمر، بتهوية المكان جيداً، وعدم البقاء في نفس المكان لفترة زمنية طويلة.

وأضاف أنه يجب كذلك الحرص على ارتداء الكمامة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، وترك مسافة آمنة، مشدداً على أن أي تهاون في تطبيق أي من هذه الأمور يعرض المتواجدين في الموقع للخطر.

Source akhbaar24.argaam

