بالفيديو.. «الخثلان» يحدد حالة تجيز إلقاء خطبة الجمعة بـ«غير العربية»

وضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم إلقاء الخطبة الأولى في صلاة الجمعة باللغة العربية والخطبة الثانية بغير اللغة العربية.

وقال الخثلان، عبر حسابه على تويتر، إن القول الراجح أنه لا بأس بأن تكون الخطبتان بغير اللغة العربية، لقوله عز وجل «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ».

وتساءل الشيخ الخثلان: كيف يخاطب الخطيب أناسا لا يفهمون العربية؟ قائلا: هذا لا تأتي به الشريعة، موضحًا: إنما يخاطب الإنسان الناس بما يفهمون.

وأضاف أنه إذا كان جميع من في المسجد لا يفهمون العربية فيخطب فيهم بلغتهم، مشيرًا إلى أن الخطة المقصود بها البيان والموعظة وليست مجرد طقوس يؤديها الإنسان.

وقال الخثلان، إنه إذا كان من في المسجد يفهمون العربية وبعضهم لا يفهمها فتتم الخطبة بالعربية، وبعد الصلاة تترجم إلى لغتهم، مضيفًا أنه حتى لو ترجمت أثناء الخطبة فلا بأس بذلك.

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