بالفيديو.. الانتهاء من محطة السلام لرفع مياه الأمطار في جدة

العمل على التشطيبات النهائية

أعلنت أمانة جدة، الانتهاء من أعمال إنشاء محطة السلام لرفع مياه الأمطار، ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على تويتر،ىأنه يُجرى حاليًا العمل على استكمال التشطيبات النهائية للمحطة. وتعد محطة السلام من أكبر محطات رفع مياه الأمطار في المملكة لتصريف المياه إلى البحر، وتقوم المحطة بتصريف أكثر من 10 ملايين لتر مياه خلال 8 ساعات فقط. وكانت أمانة جدة أعلنت في أغسطس الماضي، عن إنجاز 86% من محطة السلام لرفع مياه الأمطار، وهو المشروع الذي تمَّ البدء في تنفيذه في شوال 1440 هـ. اقرأ أيضا: بالصور.. «أمانة جدة» تعلن إنجاز 86% من محطة السلام لرفع مياه الأمطار

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