الكهموس: توجيهات القيادة الرشيدة الحازمة نحو مكافحة الفساد لا تزال مستمرة للقضاء عليه

نوَّه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي تناول من خلاله الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار توجيهات القيادة الرشيدة في سبيل القضاء على الفساد وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العامّ.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة والحازمة نحو مكافحة الفساد كان لها بالغ الأثر في ما تحقق من جهود في هذا المجال.

وثمّن الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها.

وسأل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الله -عز وجل- أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يُمدهما بالتوفيق والسداد، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.