«المرور» يجدِّد التذكير بطريقة الاعتراض على «مخالفة الحزام»

أوضح المرور السعودي، أنه يمكن الاعتراض على مخالفة حزام الأمان، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتراض عليها من خلال منصة (أبشر).

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يمكنك الاعتراض عن طريق حسابك في بوابة (أبشر)».

من جهة أخرى، أوضح المرور، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، يعرِّض صاحبها لفرض غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف.

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