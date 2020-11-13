خلال الساعات المقبلة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، مسيراء، موقق»، والقصيم «الأسياج، البيكرية، الرس، البدائع، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء»، والحدود الشمالية « العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر»، والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، رماح»، تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وفي ما يتعلق بالمنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا»، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد والسيول.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب على مناطق عدة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.