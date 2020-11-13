تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب على مناطق عدة بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، مسيراء، موقق»، والقصيم «الأسياج، البيكرية، الرس، البدائع، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء»، والحدود الشمالية « العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر»، والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، رماح»، تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وفي ما يتعلق بالمنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا»، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد والسيول.