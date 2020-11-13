«الحيـزان» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة

جو بارد على شمال السعودية..
توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك؛ نـزيه الحـيـزان، طقس اليوم الجمعة ببعض المناطق، مشيرًا إلى أنه سيكون باردًا شمال المملكة.
وقال الحيـزان، عبر تويتر، إن طقس الجمعة سيكون باردًا شمالًا ومائلًا للبرودة في الوسط والشرق، موضحًا أنه يستمر هذه الليلة تأثر حفر الباطن وما حولها بهطول الأمطار؛ وشرق القصيم وبداية انحدار التأثير لشمال مدينة الرياض، وتقدم التأثير إلى المنطقة الشرقية شمالًا ووسطًا.
وأشار إلى أن التأثر بالأمطار مستمر على المرتفعات وحائل وأجزاء من وسط القصيم.
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